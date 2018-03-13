РИАМО – 13 мар. Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что водительские права в России нужно выдавать на всю жизнь, как это делается в целом ряде стран мира.

Руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин ранее сообщил, что водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически. Такую возможность сейчас рассматривают столичные власти. При этом одно из условий - отсутствие у автовладельцев критического объема нарушений правил дорожного движения.

«В целом ряде стран мира права выдаются пожизненно, их не надо менять вообще. Существует и второй вариант. Допустим, в Финляндии права выдаются до 65 лет, а потом нужно каждые 5 лет проходить медосмотр. В нашей стране не нужно вводить никакого автоматического продления действия прав. Возможно, нужно рассмотреть вопрос о выдаче их на всю жизнь», - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Моржаретто.

Ранее Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. В Госдуме данную идею не поддержали. В МВД сообщали, что ведомство получило и рассмотрело данный документ, подчеркнув, что ведомство не будет вводить переэкзаменовку при замене водительский прав.