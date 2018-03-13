РИАМО - 13 мар. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве зафиксировали, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 44,3% на 10-й неделе 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве спокойная, число заболевших в городе уменьшается, показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению ниже расчетных эпидемических пороговых величин.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве по совокупному населению на 10-й неделе 2018 года ниже эпидпорога на 44,3% (на предыдущей неделе – на 30,2%). Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в городе также снижается, показатель заболеваемости не превышает средние многолетние значения. Удельный вес больных гриппом в структуре заболеваемости ОРВИ составил 0,11%», - говорится в сообщении.

По данным вирусологического мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа А/H3N2/, парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, а также вирусов гриппа А/H1N1/pdm09 и вирусов гриппа В.

В период повышенной заболеваемости острыми респираторными инфекциями особое внимание необходимо уделять методам профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдение которых позволит значительно снизить риск заражения.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.