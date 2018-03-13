РИАМО - 13 мар. В рамках ежегодной акции «Ночь театров» 24 марта в Московском театре под руководством Олега Табакова в память об артисте покажут документальный фильм «Семейное дело. Театр Табакова», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Показ пройдет в память о художественном руководителе театра. Часовая лента расскажет о семьях, работающих в театре. А после сеанса зрители смогут задать вопросы героям картины», - говорится в сообщении.

Фильм будет показан в репетиционном зале сцены на Сухаревской. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной записи.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 марта в МХТ имени А.П. Чехова, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.