РИАМО - 14 мар. В среду, 14 марта, в 10.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области пройдет пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, посвященная подготовке к предстоящей весенней посевной кампании.

В ходе мероприятия планируется осветить следующие вопросы:

- каковы особенности посевной кампании 2018 года? В какие сроки её планируют провести? Как на неё повлияет погода?

- сколько посевных площадей региона планируют ввести в оборот в этом году?

- какой объём семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, а также необходимых горюче-смазочных материалов приобретут аграрии?

- какую господдержку предоставляют власти Подмосковья в области развития производства семенного картофеля, семян овощей открытого грунта, зерновых, зернобобовых и кормовых культур?

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