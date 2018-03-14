РИАМО - 14 мар. В среду, 14 марта, в 10.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области пройдет пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, посвященная подготовке к предстоящей весенней посевной кампании.
В ходе мероприятия планируется осветить следующие вопросы:
- каковы особенности посевной кампании 2018 года? В какие сроки её планируют провести? Как на неё повлияет погода?
- сколько посевных площадей региона планируют ввести в оборот в этом году?
- какой объём семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, а также необходимых горюче-смазочных материалов приобретут аграрии?
- какую господдержку предоставляют власти Подмосковья в области развития производства семенного картофеля, семян овощей открытого грунта, зерновых, зернобобовых и кормовых культур?
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