РИАМО - 13 мар. Руководитель Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин 14 марта будет присутствовать на итоговом отчете главы подмосковного городского округа Луховицы Владимира Барсукова по итогам прошлого года, он расскажет, в том числе, о мерах господержки аграриев, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Глава Луховиц Владимир Барсуков выступит перед жителями округа с итоговым отчетом о проделанной работе за 2017 год. Он расскажет об успехах и проблемах в сельском хозяйстве и других областях, и проинформирует население о планах на текущий год.

«Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 14 марта будет присутствовать на итоговом отчете главы городского округа Луховицы Московской области. На отчете планируют быть и другие сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья, представители администрации округа и других муниципальных районов области, фермерских хозяйств, сельхозпроизводители», - отмечается в сообщении.

Министр выскажет свое мнение, ознакомит присутствующих с подготовкой и проведением весенних полевых работ в 2018 году, поделится планами борьбы с борщевиком, расставит приоритеты округа и региона в целом.

Он также планирует поднять вопросы господдержки аграриев. Особое внимание будет уделено финансированию весенней посевной кампании, страхованию посевов и введению сельхозземли в оборот.