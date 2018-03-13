РИАМО - 13 мар. Участники рабочей группы по эксплуатации и рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Кулаковский» обсудили варианты и технологии рекультивации полигона «Кулаковский» в подмосковном Чехове, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Мособлдуме 13 марта состоялось очередное заседание рабочей группы по эксплуатации и рекультивации полигона ТКО «Кулаковский». Полигон закрыли 1 сентября 2017 года. Объект прекратил свою деятельность в назначенный срок, проезд для автомобилей загорожен, висят соответствующие таблички.

«Заместитель главы администрации городского округа Чехов Алексей Миронов доложил о проделанной работе после закрытия объекта. Так, были проведены необходимые охранные, противопожарные мероприятия, а также установлены камеры. Члены инициативной группы обратились с рядом вопросов по дальнейшим действиям на объекте. Так, в частности, обсуждались возможные варианты технологий, которые могут быть применены при рекультивации. На сегодняшний день технология пока не определена», - отмечается в сообщении.

Также обсуждались варианты рекультивации участка площадью 7,3 гектара, который расположен на землях лесного фонда.

«К сожалению, не на все вопросы были получены ответы. Мы вместе определили дальнейшие шаги. Сегодня разработан проект новой дорожной карты. Мы будем инициировать совещание в правительстве региона с представителями комитета лесного хозяйства и Федерального агентства лесного хозяйства, чтобы получить окончательное решение о ситуации с участком», – отметила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Она добавила, что решение стоящих задач стоит на контроле у комитета.

«Необходимо в ближайшее время разработать проект рекультивации, а также подготовить всю требуемую документацию. Это позволит войти в федеральную программу, получить финансирование по проекту и приступить к рекультивации в 2019 году», - заключила Полякова.