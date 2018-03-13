РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил два подольских предприятия с рабочим визитом во вторник, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов посетил городской округ Подольск во вторник в рамках региональной недели приема граждан депутатами Госдумы РФ от партии «Единая Россия». В частности, он побывал в подольском предприятии АО «Профессиональные технические системы» («ПТС»), расположенном в деревне Слащево, и ознакомился с полным циклом производства дыхательных аппаратов, специальной защитной одежды для пожарных и спасателей», – говорится в сообщении.

Вторым пунктом визита Фетисова стал завод «Физприбор», который производит системы защиты объектов атомной энергетики, расположенный в Подольске на Парковой улице. В ходе мероприятия Фетисов пообщался с трудовыми коллективами, а также ответил на вопросы сотрудников предприятия.

«Видно, что руководство заботится не только о производстве и прибыли, но и о том, как люди себя чувствуют. Но без поддержки государства нашим предприятиям достаточно сложно конкурировать на мировом рынке, и мы должны сделать все, чтобы такие предприятия получили перспективу на долгие годы вперед», – сказал Фетисов.