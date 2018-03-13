РИАМО - 13 мар. В Москве задержали 44-летнего жителя столицы, которого подозревают в смерти мужчины, злоумышленник в ходе конфликта нанес смертельные раны ножом оппоненту, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей в кратчайший срок был установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления 44-летний житель столицы. Во время допроса задержанный признал вину и пояснил, что в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он нанес ранее незнакомому мужчине несколько ударов ножом», - сказала Иванова.

Она напомнила, что, по данным следствия, вечером 8 марта вблизи подъезда жилого дома по Череповецкой улице было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с телесными повреждениями в виде множественных ножевых ранений.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.