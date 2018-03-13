РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 мар. Жители ветхих домов в микрорайоне Белая Дача Котельников после переселения в новое жилье сами выберут, как благоустроят дворы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава городского округа Котельники Ирина Польникова во вторник провела очередную рабочую встречу с членами инициативной группы жителей микрорайона Белая Дача. Она еще раз обсудила с горожанами программу переселения, которая впервые стартует в муниципалитете в 2018 году.

«Какие установят детские площадки во дворах и какое проведут благоустройство, будем выбирать мы с вами. Ни один дом не введут в эксплуатацию в случае несоблюдения норм и требований», – отметила Польникова.

Она подчеркнула, что у компании, которую по результатам открытого аукциона определят для участия в программе, запросят и изучат необходимые документы. Польникова познакомила жителей с техническими характеристиками, в том числе и с материалами, используемыми при возведении домов. Глава Котельников пояснила, что вопросы будут решаться индивидуально с каждым собственником.

Житель микрорайона Белая Дача Анатолий Шифрин отметил, что жильцы хотят видеть свои подъезды и дворы благоустроенными.

«Нам важно, чтобы в домах были вентилируемые окна, лифты. Желательно, чтобы квартира была с отделкой под обои», – добавил Шифрин.

Польникова будет проводить повторные встречи с жителями домов, вошедших в программу переселения, чтобы учесть пожелания каждого.