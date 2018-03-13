РИАМО - 13 мар. Группа «РИАМО в Москве» в социальной сети «ВКонтакте» разыгрывает конкурс чтецов, по итогам которого три победителя смогут сделать авторскую озвучку и получить возможность записать книгу в профессиональной студии.

«Любите читать книги вслух? Сделайте авторскую озвучку и получите возможность записать книгу в профессиональной студии! РИАМО совместно с крупнейшим сервисом электронных книг в России ЛитРес объявляет о старте конкурса среди чтецов, победители которого запишут отрывки из книг именитых писателей на ЛитРес: Студии. Не упускайте шанс – участвуйте в конкурсе чтецов! И пусть любимые герои заговорят вашим голосом!» - говорится в сообщении.

Чтобы выиграть в конкурсе, необходимо записать на аудио, как вы читаете отрывок любимого произведения, добавить запись в комментарии к конкурсному посту до 31 марта.

Три победителя получат возможность записать книги на студии ЛитРес вместе с командой профессионалов, а также призы от РИАМО.

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