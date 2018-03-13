РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Почти 140 наблюдателей из Подольска готовы к работе на выборах президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель общественной палаты горокруга Андрей Панарин.

В администрации Подольска во вторник состоялось рабочее совещание с председателями общественных палат и общественных организаций Московской области. Оно проходило в режиме видеоконференцсвязи и было посвящено вопросу подготовки наблюдателей на выборы президента РФ.

«Всего в Подольске на выборах 18 марта будут работать 139 общественных наблюдателей. От общественной палаты горокруга примут участие 40 человек. На данный момент они полностью готовы к работе и прошли специальное обучение. Семинар, посвященный работе наблюдателей, проходил в начале марта в Дубровицах. В программе применялись и интерактивные методы обучения», – сказал Панарин.

Он отметил, что общественникам, которые будут работать в качестве наблюдателей на выборах президента РФ, раздали специальные памятки. В ближайшее время им выдадут направления на избирательные участки.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.