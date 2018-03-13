РИАМО - 13 мар. Начальник Главного управления социальных коммуникаций (ГУСК) Московской области Ирина Плещева в ходе встречи призвала руководителей некоммерческих организаций Подмосковья активно участвовать в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы ГУСК.

Собравшиеся обсудили взаимодействие некоммерческих организаций (НКО) с Общественной палатой Московской области, муниципальными ОП и главами городов и районов в целях повышения эффективности деятельности НКО, а также участие НКО в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» за уже реализованные или реализуемые социально значимые проекты.

«Вы реально работаете, у вас есть действующие проекты, люди. Жители Московской области должны знать своих героев», - отметила Плещева.

Кроме этого, она напомнила, что в мае начинается формирование нового состава Общественной палаты Московской области.

«Прошу вас принять активное участие в этом процессе. В Общественной палате должны быть люди, которые действительно неравнодушны к происходящему на территории», - подчеркнула Плещева.

В ходе встречи общественники обратились к начальнику Главного управления социальных коммуникаций с просьбой сделать так, чтобы в Общественную палату Московской области смогли войти не только люди, зарегистрированные на территории Московской области, но и люди, зарегистрированные в Москве, которые долгое время трудятся во благо Московской области на территории Подмосковья.

Плещева поручила проработать вопрос внесения изменений в действующее законодательство и подготовить соответствующее обращение в Московскую областную думу.