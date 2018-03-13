РИАМО - 13 мар. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства производственного комплекса по утилизации и переработке вторичных полимеров в Пушкинском районе Подмосковья, стройка идет согласно графику, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел проверку строительства производственного комплекса по утилизации и переработке вторичных полимеров, расположенного вблизи деревни Алешино Пушкинского района. В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций, отделочные работы. Строительство в графике», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

В одноэтажном здании на площади 10,5 тысяч квадратных метров разместятся производственные помещения с технологическими линиями, складские, административные и вспомогательные зоны. Производственная мощность предприятия по переработке полимерных отходов с последующей реализацией вторичных гранул составит 60 тысяч тонн в год.

На прилегающей территории будут обустроены зоны погрузки-разгрузки для автомобилей, размещена парковка. Комплекс строится на средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Русское индустриальное общество-Полимер». Плановое завершение строительства намечено на третий квартал 2018 года.