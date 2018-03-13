РИАМО - 13 мар. В Москве завершается строительство станции метро «Косино» в настоящее время там идут архитектурно-отделочные работы, готовность станции оценивается более чем в 90%, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Станция «Косино» размещается за Московской кольцевой автодорогой, между Лермонтовским проспектом и Рязанским направлением Московской железной дороги, вблизи остановочного пункта «Косино». Пересадочный узел «Косино» — «Лермонтовский проспект» станет вторым в московской подземке, расположенным за МКАД. На сегодняшний день за пределами МКАД можно пересесть со станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии на станцию «Улица Старокачаловская» Бутовской линии.

«Завершается строительство основных конструкций станции «Косино» Кожуховской линии метро, с которой в будущем пассажиры смогут пересаживаться на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Станционный комплекс «Косино» готов более чем на 90%, начались архитектурно-отделочные работы», - отмечается в сообщении.

В январе 2018 года закончилась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции «Косино» до станции «Юго-Восточная». Завершена проходка левого перегонного тоннеля от «Косина» до «Улицы Дмитриевского», проходка правого тоннеля продолжается.

«Поставлена задача в 2018 году закончить строительство участка Кожуховской линии от «Некрасовки» до станции «Косино», а в 2019 году уже дойти от станции «Косино» до «Нижегородской улицы», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Участок от «Косина» до «Авиамоторной» должен быть готов в 2019 году.

Строительство Кожуховской линии началось в 2012 году. Ее протяженность составляет 18,6 километра. Линия включает девять станций: «Авиамоторная» (с пересадкой на Калининско-Солнцевскую линию), «Нижегородская улица» (с пересадкой на Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо), «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино» (с пересадкой на Таганско-Краснопресненскую линию), «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Поезда будет обслуживать новое электродепо «Руднево».