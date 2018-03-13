РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Директора научно-образовательного центра в подмосковных Люберцах оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконно нанятого бывшего госслужащего, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Люберецкая городская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции поднадзорными юридическими лицами. Сотрудники установили, что на работу в научно-образовательный центр в Люберцах приняли бывшего сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора. В нарушение закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора на предыдущее место службы не направили. По результатам проверки Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении директора центра административное дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего».

«Рассмотрев административный материал, мировой судья 114 судебного участка Люберецкого судебного района привлек виновное лицо к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей. Также прокуратура внесла руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены», – говорится в сообщении.