РИАМО - 13 мар. Стенд Москвы открылся сегодня в Каннах в рамках международной выставки недвижимости MIPIM–2018, здесь при помощи интерактивной карты можно узнать о создании новых общественных пространств, объектов спортивной инфраструктуры нового поколения, строительстве дорог и редевелопменте промзон, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Стенд и интерактивный мобильный комплекс, который при помощи технологии тач-скрин может выводить на большой экран информацию о самых значимых градостроительных объектах города, открыли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Надежда Караванова.

«На интерактивной карте представлены ключевые проекты, которые, как мы считаем, имеют особенную актуальность для Москвы. Здесь можно увидеть арены предстоящего чемпионата мира по футболу, включая наш флагман – стадион «Лужники», который уже успел стать лучшей футбольной ареной 2017 года по версии международных экспертов. Кроме того, здесь есть раздел, посвященный транспортным проектам, и раздел, посвященный реновации промзон», - отметил Кузнецов.

Самая интересная часть стенда – развитие общественных пространств, которым в Москве сейчас уделяется огромное внимание. Здесь флагманским проектом является парк «Зарядье», открывшийся в сентябре 2017 года и собирающий огромное количество посетителей.

Караванова рассказала, что стенд Москвы площадью свыше 702 квадратных метров также содержит информацию о строящемся парке «Остров мечты», который должен стать самым большим крытым тематическим парк развлечений в мире.

«В поддержку предстоящего чемпионата мира по футболу в России, на стенде Москвы будет организован чемпионат по настольному футболу. Он откроется завтра вечером, а его итоги будут подведены 15 марта. Принять участие в нем может любой желающий», - добавила Караванова.

Делегация правительства Москвы надеется увезти из Канн две высших награды MIPIM Awards 2018, на которые претендуют «Лужники» как лучший восстановленный объект и парк «Зарядье» как лучший проект урбанистической регенерации.

14 марта в рамках деловой программы на стенде правительства Москвы пройдет презентация Московского урбанистического форума «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Московский урбанистический форум состоится 17-22 июля 2018 года в парке «Зарядье».

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, презентация форума на площадке MIPIM позволит максимально адресно донести информацию о предстоящем форуме до международных экспертов и будет способствовать его продвижению за рубежом.