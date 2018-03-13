РИАМО - 13 мар. Представители голландской компании Multriwell и руководители полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе готовы подписать контракт на составление проекта активной дегазации полигона, говорится в сообщении пресс-службы администрации Волоколамского района.

Во вторник состоялась встреча представителей власти Московской области, Волоколамского района, руководителей полигона «Ядрово» и коммерческого директора компании Multriwell Юджина Тимерманса.

«Как рассказали Юджин Тимерманс и Алексей Волошин, акционер «Ядрово», технологии рекультивации полигонов ТБО этой фирмы уже проверены за многие годы работы и успешно применены более чем на 400 полигонах мира, в том числе и на «Преображенке» в Самарской области», - говорится в сообщении.

Они адаптированы под российские условия. Биогаз, образующийся в теле полигона через специальную систему скважин и труб собирается и перерабатывается в зеленую энергию. Это делает полигон полностью нейтральным и безопасным для окружающей среды, в том числе, позволяет полностью исключить попадание вредных веществ в почву и грунтовые воды.

На полигоне «Ядрово» на первом этапе выходящий газ еще при бурении скважин будет сжигаться на мобильном факеле, что устраняет 99,9% негативного эффекта. В дальнейшем же, при пуске системы Multriwell в действие, переработанный свалочный газ может даже приносить пользу.

Устройство системы дегазации займет от полутора до двух месяцев. С учетом ускоренного составления проекта - должны уложиться в трехмесячный срок. Пока же полигон активно готовится к рекультивации: каждый день завозится более 100 машин грунта для пересыпки и других земляных работ, что является подготовкой к намеченной установке системы удаления газа.

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов пригласил на эту встречу с Тимермансом и представителей общественного контроля - специалистов в природоохранных вопросах. Они обменялись контактами и договорились о взаимодействии, чтобы грамотно и доступно информировать жителей о всех этапах рекультивации полигона ТБО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня.

Губернатор также поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.