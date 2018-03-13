РИАМО - 13 мар. В Москве и Подмосковье в ближайшие три часа ожидается гололед, который сохранится до утра 14 марта, в связи с чем жителей просят быть осторожнее, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» В ближайшие 1-3 часа 13 марта с сохранением ночью и утром 14 марта по Москве и Московской области местами ожидается гололед», - говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что при непогоде возможны местами затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение количества случаев травматизма населения.

Водителям рекомендуют управлять автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизив скорость движения и увеличив дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Также при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.