РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. В жилом комплексе «Новокрасково» городского округа Люберцы в 2018 году начнет работу детская поликлиника на 150 посещений в смену, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году запланировано введение в строй детской поликлиники на 150 посещений в смену в поселке Красково. Она находится в ЖК «Новокрасково». Поликлиника практически готова, ведутся отделочные работы», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в микрорайоне ЖК «Люберцы 2015/16/17» тоже запланировано строительство поликлиники на 540 посещений смешанного типа (детская и взрослая).

«Техническое задание на строительство этой поликлиники согласовано. Совещание с участием представителей управления здравоохранения городского округа проведено. В поликлинике будет подстанция скорой помощи на 4 машины. Сейчас ведется разработка проекта. Строительство должно начаться в конце 2018 года. В начале 2020 года она должна быть сдана», – отметил Ружицкий.

По его словам, в 2017 году был разработан проект стационара на 600 койко-мест с размещением на территории Люберецкой районной больницы №2.

«В 2018 году этот проект проходит экспертизу. Надеемся, что в 2019 году мы приступим к его строительству. Здесь не завязано бюджетное финансирование. Данный проект не входит в областную программу, данный проект реализуется теми инвесторами, которые находятся и строят на территории городского округа», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что активно ведется строительство в новом микрорайоне Томилина. Там запланировано строительство поликлиники на 240 посещений в смену.

«Кроме этого, у нас серьезнейшая проблема обеспечения услугами здравоохранения поселка Октябрьский. Эту проблему решить сложно, там варварски велась застройка инвесторами, которые не предусмотрели места для социальных объектов. Поэтому мы сегодня с управлением здравоохранения и правительством Московской области прорабатываем тему строительства там медучреждения. Выкроили кусочек земли под строительство поликлиники на 150 посещений с перспективой возведения еще и взрослой», – заключил Ружицкий.