РИАМО - 13 мар. Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к плановой проверке строительства двух блочно-модульных котельных, расположенных на улицах Коммунаров и Свердлова в подмосковном городском округе Рошаль, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Работы в графике», - сообщил начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

Согласно утвержденному проекту, автоматизированные водогрейные котельные мощностью по 45 МВт позволят полностью обеспечить потребности жителей городского округа в горячей воде и отоплении.

Благоустройство территории предусматривает наружное освещение, установку контейнера для мусора, озеленение. Заказчиком выступает администрация Рошаля. Завершить строительство объектов планируется в третьем квартале 2018 года.