РИАМО - 13 мар. Примерно 300 миллионов рублей возвратили в 2017 году поставщикам ресурсов и услуг в результате претензионной работы и подачи МособлЕИРЦ исков в суды по долгам жителей в Подмосковье за услуги ЖКХ и электроэнергию, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«В 2017 году юристы МособлЕИРЦ передали в суды Подмосковья 24 тысячи исковых заявлений. Суд удовлетворил 12 тысяч исков по долгам жителей за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию на общую сумму 392 миллиона рублей. В том же 2017 году более 11 тысяч исполнительных документов на 291 миллион рублей были оплачены должниками», - сказала генеральный директор МособлЕИРЦ Ольга Роганова.

МособлЕИРЦ объявил 2018 год годом борьбы с дебиторской задолженностью. Результатом этой работы должно стать уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и повышение уровня платежной дисциплины жителей Подмосковья.

Ежедневно операторы расчетного центра обзванивают тысячи неплательщиков и сообщают о возникшей задолженности. Так, в последнюю неделю февраля сотрудники МособлЕИРЦ обзвонили более 2 тысяч жителей Подмосковья, суммарный долг которых только за потребленную электроэнергию превысил 78 миллионов рублей. Как показывает практика, более половины должников после таких звонков погашают долги.

Расчетный центр индивидуально работает с каждым клиентом и при возникновении объективных трудностей с оплатой предлагает использовать различные инструменты: рассрочку погашения долга, консультационную и юридическую поддержку. Если неплательщик сознательно игнорирует требования закона и возможные пути решения вопроса по задолженности, ему могут ограничить предоставление коммунальных услуг, что предусмотрено документом, утвержденным постановлением правительства РФ.

Если должник и после отключения продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. После вынесения судебного решения о взыскании задолженности контроль за его исполнением берут на себя судебные приставы.