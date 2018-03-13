РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело в отношении группы неустановленных лиц, которые завладели квартирой стоимостью более 2 миллионов рублей после смерти одинокого владельца, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора города, советник юстиции Сергей Дзотцоев.

Неустановленные лица с помощью подложных документов, предоставленных в отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (УФСГРКиК) по Московской области, мошенническим путем завладели квартирой жителя Подольска. Это выяснилось после его смерти, когда квартиру не смогла забрать в свою собственность местная администрация. При этом у владельца квартиры не было наследников как по закону, так и по завещанию. Мошенники причинили администрации Подольска материальный ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

«Подольская городская прокуратура проверила материалы, послужившие основанием для возбуждения Следственным управлением УМВД России по горокругу Подольск уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»», – говорится в сообщении.

Сейчас проводится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подольская городская прокуратура контролирует ход уголовного дела.