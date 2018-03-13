РИАМО – 13 мар. По данным Центрального банка РФ, чистый отток капитала из страны с января по февраль 2018 года вырос в 2,2 раза и составил 9,8 миллиарда долларов, сообщает во вторник Газета.ru.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2018 года, согласно оценке Банка России, составил 9,8 миллиарда долларов (4,4 миллиарда долларов в январе-феврале 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов», — заявили в ЦБ.

Ранее на сайте издания сообщалось, что чистый отток капитала из России за прошлый год вырос в 1,6 раза.