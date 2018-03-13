РИАМО - 13 мар. До конца 2018 года планируется обеспечить права почти 600 дольщиков жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцовском районе Подмосковья, три корпуса объекта должны достроить за этот период, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство одного из наиболее сложных объектов долевого строительства в Одинцовском районе – ЖК «Гусарская баллада» — находится в активной стадии. Работы на строительных площадках трех корпусов ведутся в соответствии с графиком», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр регионального строительного комплекса Максим Фомин.

Он отметил, что в настоящее время реализуется механизм завершения строительства объекта, который находится на контроле Минстроя Подмосковья.

«В настоящее время на стройплощадках 17-го, 24-го и 25-го корпусов ЖК «Гусарская баллада» активно ведутся монтажные работы. Первым будет введен 25-й корпус – в третьем квартале текущего года», – пояснил Фомин.

Плановый ввод 24-го и 17-го корпусов назначен на четвертый квартал 2018 года. Таким образом, будут обеспечены права более 596 граждан, которые купили здесь квартиры по договорам долевого участия.

Строительство ЖК «Гусарская баллада» стартовало в 2005 году. Застройщик ЗАО «ГК «Жилищный капитал» предполагал возвести 24 многоэтажки. С момента начала строительства застройщик завершил 18 жилых домов. Однако в 2015 году в связи с возникшими финансовыми трудностями группа компаний «Жилищный капитал» лишилась ряда партнеров и заморозила строительство оставшихся шести корпусов в различной степени готовности, не обеспечив тем самым права 946 граждан-соинвесторов.

С октября 2015 года в отношении ЗАО «ГК «Жилищный капитал» введена процедура банкротства, а на руководителей заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Обязательства по завершению строительства жилого комплекса и обеспечению прав 946 пострадавших граждан взял на себя новый инвестор - ПАО «Московский кредитный банк».

«В сентябре 2016 года при финансовой поддержке данного банка были введены корпусы 14, 21 и 23 жилого комплекса «Гусарская баллада». В этих трех домах обеспечены права 350 граждан», – отметил Фомин.

В 2017 году достройку трех оставшихся корпусов возобновила дочерняя компания банка-кредитора ООО «Осенний квартал».