РИАМО – 13 мар. Европейская комиссия (ЕК) внесла спиннеры в список непродовольственных товаров, которые могут представлять угрозу для здоровья, сообщает во вторник Газета.ru.

«Уточняется, что дети могут проглотить легко отделяемые мелкие части спиннера, а также пуговичные батареи, которые есть в моделях c подсветкой», - говорится в сообщении.

В ЕК отметили, что в 2017 году через систему быстрого оповещения о представляющих опасность товарах прошло порядка 2 тысяч сообщений.

В прошлом году Роспотребнадзор по итогам проведенной экспертизы сообщил, что спиннеры не воздействуют на детскую психику.