РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В микрорайоне Климовск Подольска на маму с ребенком упали крупные куски льда, женщина везла ребенка в коляске, сообщила «РИАМО в Подольске» сама пострадавшая.

«Сегодня (13 марта – ред.) около 14:00 мы с ребенком шли по улице Ленина, недалеко от дома №1, где находится Сбербанк. Ребенок был в коляске, ему всего 2 года и 9 месяцев. Около входа в Сбербанк на нас с крыши дома упали толстые куски льда. Одна льдина упала прямо в коляску, ребенку по касательной за спину», – сказала пострадавшая.

По ее словам, ни она, ни ребенок не пострадали, только сильно испугались.