РИАМО - 13 мар. Особый статус городов Подмосковья, такой как наукоград, город воинской славы и так далее, может быть отражен на их официальных сайтах, эксперты Общероссийского народного фронта предлагают правительству Московской области ввести на городских сайтах специальные разделы, говорится в сообщении регионального отделения Общероссийского народного фронта в Московской области.

Подмосковные активисты ОНФ проводят мониторинги официальных сайтов органов исполнительной власти. В ходе таких проверок они заметили, что на сайтах наукоградов не всегда есть раздел «Наукоград», на сайтах исторических городов и городов воинской славы также нет разделов, посвященных их почетному статусу. Там, где такие разделы есть, их наполнение существенно различается: от минимального, как в Черноголовке, до многоуровневого раздела сайта Фрязина. Такие различия объясняются тем, что на сегодня размещение такой информации ничем не регламентировано.

«Благодаря общественному контролю выяснилось, что сведения об особом статусе городов востребованы посетителями сайтов. Такая информация напрямую служит воспитанию патриотизма, любви к своей малой родине. Поэтому мы предлагаем правительству Московской области рассмотреть вопрос о разработке методических рекомендаций по размещению на городских сайтах информации о таких особых статусах, как исторический город, наукоград или город воинской славы, а также определить место ее размещения на сайте», - сказал член регионального штаба ОНФ Игорь Куимов.

По его словам, это привлечет внимание и вызовет интерес людей к городу. В Подмосковье как нигде много исторических городов, наукоградов и городов воинской славы, и регион может стать прекрасным примером для других субъектов Федерации.

Эксперты ОНФ полагают, что такая инициатива со стороны Подмосковья может быть учтена при разработке единых стандартов сайтов региональных органов власти и органов местного самоуправления.

«Мы неоднократно выявляли в своей работе неудобство в устройстве сайтов региональных и местных органов власти. Поскольку Минкомсвязи РФ сейчас разрабатывает единый стандарт сайтов федеральных органов власти, считаем целесообразным распространить эту практику в том числе на ресурсы региональных органов власти и органов местного самоуправления», – отметил руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.