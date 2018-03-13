РИАМО - 13 мар. Власти Москвы работают над реализацией ряда мегапроектов для жителей и бизнеса, нацеленных на создание новой инфраструктуры российской столицы, при этом некоторые из них уже воплощены в жизнь, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Во вторник на выставке MIPIM в Каннах прошел круглый стол «Открой Москву – следуй за чемпионами!». Круглый стол был приурочен к проведению чемпионата мира по футболу и в целом посвящен вопросам повышения инвестиционной привлекательности Москвы как развивающегося мегаполиса. Главный архитектор города Сергей Кузнецов принял в нем участие и представил слушателям результаты работы Стройкомплекса, нацеленные на создание новой инфраструктуры российской столицы.

«Уже несколько лет в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества жизни, развитие бизнеса и создание новых точек притяжения горожан, инвесторов, российских и международных компаний. Среди важнейших задач: децентрализация столицы, создание новых рабочих мест, повышение транспортной доступности и создание инфраструктурных объектов. Многие из представленных на MIPIM московских проектов уже реализованы, можно вживую оценить их качество и убедиться, что это не просто планы, а реальная действительность», – отметил Кузнецов в ходе выступления на круглом столе.

По его словам, значительные инвестиции Москва направляет на дорожное строительство. В Москве за последние годы построено 55 станций метро и Московского центрально кольца, а также 270 километров автомобильных дорог.

Так, Москва-река должна стать не только одной из самых крупных рекреационных зон столицы, но одной из главных городских транспортных артерий с сопутствующим строительством 36 портов, более 50 километров речных улиц и 17 мостов. Параллельно ведется масштабное благоустройство территории вокруг реки – из 212 километров набережных к сегодняшнему дню благоустроено более 26 километров, планируется благоустроить еще 66 километров, фронт работ также включает создание 18 парков, строительство 14 очистных сооружений, добавил Кузнецов.

Он рассказал о масштабной реконструкции, которая идет в промышленных районах Москвы, в том числе, связанных с рекой, в частности, об активной застройке территории завода ЗИЛ, который из депрессивной территории превратится в современный район с населением порядка 75 тысяч человек и 66 тысячами рабочих мест.

«Создание новой инфраструктуры общественного и рекреационного назначения – это еще один важный вектор развития города, и тем более он актуален в свете предстоящего спортивного события – чемпионата мира по футболу, который Россия примет уже летом 2018 года», - заключается в сообщении.