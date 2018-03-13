РИАМО - 13 мар. В столице задержали представителя компании, который попытался дать взятку сотруднику «Почты России» за принятие товара, не соответствующего техзаданию, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что следственными органами ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

«По версии следствия, днем 12 марта 2018 года обвиняемый, будучи представителем коммерческой организации, в помещении ресторана, расположенного по улице Мясницкая в городе Москве, передал главному специалисту филиала ФГУП «Почта России», действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, взятку в размере 20 тысяч рублей», — сказала Иванова.

Она добавила, что незаконное вознаграждение предназначалось за принятие работником «Почты России» товара, не соответствующего техническому заданию государственного контракта. При передаче денег мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«В ходе допроса задержанный признал вину. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы», — уточнила Иванова.

Как указывается в сообщении пресс-службы филиала «Почты России» в Москве, злоумышленник является представителем организации, который поставляет «Почте России» упаковочную пленку на основании победы в тендере.