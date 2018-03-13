РИАМО – 13 мар. Российского актера и режиссера Олега Табакова, скончавшегося накануне в Москве, похоронят рядом с другим известным артистом Владимиром Зельдиным на Новодевичьем кладбище, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Родные Табакова выбрали участок, где будет похоронен артист. Могила Олега Павловича будет находиться рядом с захоронением еще одного великого артиста Владимира Зельдина. В одном ряду с Ильей Глазуновым и Леонидом Броневым», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, похороны должны состояться в 15:00. Родным и близким артиста в организации гражданской панихиды помогают администрации двух театров — МХТ имени Антона Чехова и театра под управлением Олега Табакова.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет 15 марта в МХТ имени А.П. Чехова, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище столицы.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.