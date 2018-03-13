РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Ремонт подъездов в многоквартирных домах начался в Балашихе по губернаторской программе «Мой подъезд», сообщила во вторник начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ администрации Балашихи Ольга Касимова.

«В Балашихе начался ремонт подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». Приемку прошли шесть подъездов в микрорайоне Павлино: в доме №3, его обслуживает управляющая организация «Прогрессжилсервис», и в домах №№37 и 39, обслуживаемых компанией «Прогресс». В приемке домов принимали участие сотрудники управления ЖКХ администрации Балашихи, Госжилинспекции Подмосковья и представители управляющих компаний», – сказала Касимова.

Она добавила, что в подъездах заменили плитку, покрасили стены и потолки, отремонтировали мусоропроводы, заменили почтовые ящики, светильники, оконные блоки, а также установили камеры видеонаблюдения с возможностью их подключения к системе «Безопасный регион». Касимова пояснила, что работы выполнялись в каждом подъезде по мере потребности.

По данным Балашихинского информагентства, в 2018 году в Балашихе планируется отремонтировать 1 260 подъездов в многоквартирных домах по губернаторской программе «Мой подъезд». В 2017 году по этой программе в городе были приведены в порядок более 1 400 подъездов. Программа «Мой подъезд» стартовала в регионе в начале 2017 года. Чтобы принять участие в ней жильцам необходимо обратиться в УК, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету и после согласования с собственниками начнется ремонт.