РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. Студенты Российской таможенной академии окажут бесплатную юридическую помощь всем жителям Люберец, которые придут на избирательные участки 18 марта, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«18 марта – всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. В связи с этим в ближайшее воскресенье, в день выборов президента РФ, рядом с местами для голосования студенты юридического факультета Российской таможенной академии будут оказывать всем желающим бесплатную юридическую помощь», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что консультирование граждан предполагается в формате открытых дверей.

«С 10:00 до 16:00 все желающие смогут получить бесплатные устные и письменные консультации, юристы окажут помощь в составлении исковых заявлений и иных процессуальных документов», – добавил Ружицкий.