РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Во вторник сотрудники ГИБДД в Балашихе проверили 80 автомобилей в ходе рейда «Ребенок-пассажир», два водителя нарушили правила перевозки детей, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Тринадцатого марта с 13:00 до 15:00 сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» по адресу: Балашиха, улица Советская, дом 36. Проверено 80 автомобилей, выявлено два нарушения требований к перевозке детей», – отмечается в сообщении.

Мероприятие было направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле. За нарушения ПДД в этой сфере предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.