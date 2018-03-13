РИАМО - 13 мар. Владельцам дач необходимо зарегистрировать все капитальные строения на своих участках, при этом регистрации не подлежат бытовки, бассейны, теплицы и туалеты, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«В связи с продлением «дачной амнистии» до 2020 года, в Сети и СМИ появилось много информации о том, что из недвижимости, возведенной на своей земле, собственник должен регистрировать, а что нет. Поскольку данные в каждом СМИ разнятся, мы развеем все сомнения – все постройки капитального характера, вне зависимости от площади, должны быть зарегистрированы», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Он отметил, что капитальные постройки - это объекты на фундаменте, имеющие прочную связь с землей, которые невозможно переместить без ущерба и разрушения.

«По данным ФНС, объекты недвижимого имущества, построенные на земельных участках под личное подсобное, дачное хозяйство, огородничество, садоводство или индивидуальное жилищное строительство, не являющиеся домами, жилыми строениями или гаражами, относятся к хозяйственным строениям или сооружениям и облагаются соответствующим налогом», - добавил министр.

При этом, согласно Налоговому кодексу, хозяйственные строения и сооружения могут быть поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы как с указанием конкретных наименований объектов вспомогательного назначения (например, баня, сарай, летняя кухня), так и без указания таких наименований (например, хозяйственное строение).

Как бы ни назывались в документе данные постройки, если они находятся на земельном участке для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, по существу они являются хозяйственными строениями и сооружениями и облагаются налогом от кадастровой стоимости объекта.

При этом в соответствии с пунктом 15 статьи 407 НК РФ у всех граждан без исключения есть право на налоговую льготу – одна хозяйственная постройка площадью до 50 метров на выбор не облагается налогом.

Также важно знать, что если объект был поставлен на кадастровый учет и на него зарегистрировано право собственности, то снять с учета его возможно лишь в одном случае – когда его больше не существует. Отсутствие зарегистрированного объекта удостоверяет кадастровый инженер, который выезжает на место и заполняет акт обследования.

Объекты, которые не являются капитальными и не относятся к объектам недвижимости, не нужно регистрировать. К таким объектам относятся заводские изделия в готовом виде (бытовки, контейнеры, вагончики, садовые фонтаны и бассейны, фургоны), сборно-разборные и малогабаритные объекты, не имеющие прочной связи с землей (сборно-разборные ангары, теплицы, навесы, палатки, каркасные бассейны, а также летний душ, туалет, плиточное замощение дорожек).

В том случае, если человек получил уведомление о необходимости регистрации строения на его земельном участке, но считает это строение некапитальным, можно обратиться в Минмособлимущество любым удобным способом: на электронный адрес mio@mosreg.ru, по телефону горячей линии: 8 (916) 727-73-05, отправить письмо почтой (143407, Московская область, город Красногорск, Бульвар Строителей, дом 1).