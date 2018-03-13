РИАМО - 13 мар. Участники открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна, который состоится в столице в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем», создадут около тысячи цветников, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

В этом году в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» вновь пройдет открытый международный конкурс ландшафтного дизайна. К участию приглашаются ландшафтные дизайнеры и архитекторы со всего мира: прием заявок на официальном сайте фестиваля https://moscowflowerfest.ru продлится до 20 марта, а предоставить проекты участники должны до 26 марта.

«Мы рассчитываем, что участники открытого международного конкурса ландшафтного дизайна создадут тысячу цветников, 30 выставочных садов и пять ландшафтных спецпроектов. Это в четыре раза больше, чем было в прошлом году. А так как тема конкурса в этом году – «Яркие цвета, или Bright Colors», то работы конкурсантов наверняка порадуют москвичей самыми сочными летними красками», - отмечается в сообщении.

Открытый международный конкурс ландшафтного дизайна пройдет в четырех номинациях – двух профессиональных, студенческой и любительской. В номинации «Большой выставочный сад» примут участие профессионалы ландшафтной архитектуры, авторы проектов по городскому озеленению площадью от 100 до 200 квадратных метров.

«Малые выставочные сады» площадью 25 «квадратов» из второй профессиональной номинации призваны стать островками красоты и умиротворения, местами отдыха, органично встроенными в городскую среду.

В номинации «Студенческий конкурс проектов городского сквера» свои работы представят учащиеся профильных вузов. Самый удачный из проектов будет реализован в одном из креативных кластеров Москвы.

Принять участие в номинации «Любительские цветники на окружных площадках» смогут все желающие. Им предложат придумать дизайн и оформить цветники на фестивальных площадках в 11 городских округах.

Впервые открытый международный конкурс ландшафтного дизайна провели на фестивале «Московское лето. Цветочный джем» в 2017 году. Тогда город украсили 260 цветников, девять выставочных садов и четыре ландшафтных спецпроекта, для создания которых понадобилось более 60 тысяч живых цветов и растений. На фестивале побывали 7,2 миллиона москвичей и туристов.