РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске три автомобиля столкнулись на Комсомольской улице во вторник, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

«Я проезжала по Комсомольской улице около 17:10 и на круговом движении увидела ДТП: стояли три автомобиля. Две легковые машины и одна, похожая на внедорожник или кроссовер. Авария не сильная», – сказала очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18:00 на данном участке автодороги образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от дома №21 по улице Орджоникидзе до кругового движения на Комсомольской улице.