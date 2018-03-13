РИАМО - 13 мар. Взаимодействие системы-112 и системы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволило обеспечить своевременное оказание помощи пострадавшим при ДТП на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Согласно действующему алгоритму на территории области сигнал с оборудования через контакт-центр «ЭРА-ГЛОНАСС» поступает в центр обработки вызовов (основной или резервный) системы-112. Это позволяет не только ускорить реагирование на ДТП, но и обеспечить надежный контроль за оказанием помощи пострадавшим», – сказал Пестов.

Он напомнил, что соглашение о взаимодействии системы-112 Московской области и российской государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» было подписано в 2017 году.

Операторами системы-112 обработано уже более 1,1 тысячи вызовов на ДТП, осуществленных с помощью оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС». Во всех случаях реагирование экстренных служб было организовано в предусмотренное нормативами время.

При передаче сигнала о ДТП с оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» оператору системы-112 поступает большой объем информации, включая не только геолокацию, но и скорость движения автомобиля, идентификационный номер транспортного средства, а также величину ударных перегрузок. Это помогает специалистам системы-112 оперативно сориентироваться и в случае необходимости одновременно вызвать на место происшествия все необходимые экстренные службы – скорую помощь, полицию, спасателей.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. Она создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов.