РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске ранее судимый житель насильно забрал деньги у пострадавшего, ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора города, советник юстиции Сергей Дзотцоев.

Ранее неоднократно судимый и недавно освободившийся из мест лишения свободы житель Подольска 9 марта около 17:00 на улице Вокзальной забрал деньги из кармана потерпевшего, при этом применил насилие, а затем скрылся с места происшествия.

«Следственное управление УМВД России по горокругу Подольск 10 марта возбудило уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Санкция статьи предусматривает наказание принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей», – сказал Дзотцоев.

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что желает остаться на свободе и погасить материальный ущерб. Но он не смог пояснить, каким образом он собрался это сделать, так как нигде не работает.

Подольский городской суд вынес обвиняемому наказание в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Надзор за уголовным делом обеспечивается Подольской городской прокуратурой.