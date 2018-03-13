РИАМО - 13 мар. Информация о падении сосульки на человека с крыши дома на западе Москвы не соответствует действительности, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы префектуры Западного административного округа столицы.

«Пресс-служба префектуры опровергает падение сосулек в Солнцеве на Домостроительной улице, дом 2, корпус 1. По данному адресу был ложный вызов скорой помощи молодой парой, они находились в нетрезвом состоянии», - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на западе Москвы человек пострадал в результате падения снежной глыбы с крыши дома.