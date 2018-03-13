РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. В Балашихе более 60 человек приняли участие в спортивном флешмобе «Здоровая семья – сильная Россия», который прошел у Ледового дворца, сообщил во вторник представитель Главного управления ЗАГС Московской области Юрий Полозков.

Спортивный марафон «Здоровая семья – сильная Россия» был организован Главным управлением ЗАГСа Московской области. Акция стартовала в начале февраля в Истре, затем ее провели в Химках и Домодедове, а завершили – в Балашихе. Главной целью праздника является укрепление семейных традиций.

«Мы провели этот марафон впервые в Московской области при поддержке администраций городов-участников. Такие мероприятия сближают детей и взрослых, создают хорошее настроение. Сегодня (13 марта – ред.) мы завершили этот марафон на площади у Ледового дворца в Балашихе», – сказал Полозков.

Он добавил, что к акции присоединилась мастер спорта и чемпионка мира по эстетической гимнастике Анастасия Ананьева. Спортсменка и жители города провели под ритмичную музыку совместную зарядку. Все участники флешмоба выстроились в большой квадрат. Часть из них встали внутри и изобразили символ галочки.

По данным Балашихинского информагентства, спортивный марафон среди городов Подмосковья «Здоровая семья – сильная Россия» прошел в области впервые. Такую акцию планируют сделать ежегодной.