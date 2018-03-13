РИАМО - 13 мар. Госадмтехнадзор Московской области в течение месяца не получил ни одной жалобы на нарушение чистоты и порядка из четырех муниципалитетов Подмосковья, сообщила во вторник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

В Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обращения граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий. По итогам предпраздничной недели в службу поступило 507 сигналов от жителей региона.

«При этом есть муниципалитеты, из которых не направлено ни одной жалобы в сфере соблюдения правил чистоты, порядка и благоустройства территорий. Флагманами такого негласного движения уже в течение месяца являются городские округа Электрогорск, Восход, Молодежный и Шаховская», - сказала Витушева.

По ее словам, подбираются к таким позитивным результатам городские округа Звездный городок и Черноголовка, где люди удовлетворены содержанием территорий за прошедшие три недели.