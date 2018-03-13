РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске установили камеры на перекрестке улиц Кирова с улицей 50-лет ВЛКСМ и на Октябрьском проспекте, на данный момент они работают в тестовом режиме, сообщил во вторник «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«На днях в подмосковном Подольске была установлена камера, которая фиксирует нарушения правил дорожного движения (ПДД), на перекрестке улиц Кирова и 50-лет ВЛКСМ, а также на Октябрьском проспекте. На данный момент они пока работают в тестовом режиме», – сказал сотрудник.

Всего на дорогах горокруга в настоящее время работают 19 камер, которые находятся на особо опасных участках. Помимо этого, в рамках программы «Безопасный город» системы видеонаблюдения были установлены и в местах массового скопления людей.