РИАМО - 13 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям добились наказания для владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения в подмосковном Ступине, суд обязал собственника заплатить штраф в двойном размере, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям за выявленные нарушения земельного законодательства привлекло к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей владелицу земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 4,6 гектара (городской округ Ступино) Л.Д. Жиркову. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

«В феврале 2018 года за неуплату административного штрафа в срок, в отношении Л.Д. Жирковой составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и материалы дела направлены в судебный участок №231 района Чертаново Центральное города Москвы для принятия решения. Решением мирового суда гражданка Л.Д. Жиркова привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 тысяч рублей», - говорится в сообщении.