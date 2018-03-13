РИАМО - 13 мар. Среднее время восстановления электроснабжения в электросетях АО «Мособлэнерго» по итогам 2017 года сократилось на 34% и составило 1 час 10 минут, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Для сравнения, в 2016 году энергетикам требовалось на устранение аварийных отключений в среднем около 1 часа 46 минут. Лидерами по скорости проведения восстановительных работ в сетях компании по итогам 2017 года стали Коломенский и Химкинский филиалы. В Коломне специалистам требовалось в среднем 41 минута, в Химках – 42 минуты», - оворится в сообщении.

Как отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков, для жителей Подмосковья это безусловный плюс - свет в их дома теперь возвращается значительно быстрее. В 2017 году специалисты «Мособлэнерго» на восстановительные работы затрачивали в среднем чуть больше часа.

«Пять лет назад жители области были вынуждены ждать электричества по пять и более часов. Сейчас мы уже добились колоссальной разницы, а в 2018 году планируем достигнуть показателя в 1 час 5 минут», - сказал Царьков.

Сокращать время восстановления электроснабжения «Мособлэнерго» во многом удается благодаря применению современных устройств автоматического ввода резерва, обеспечению диспетчерских пунктов программными комплексами, организации прямых каналов связи, внедрению устройств телемеханики, а также слаженной работе филиалов, готовых в случае необходимости прийти друг другу на помощь, предоставить дополнительную спецтехнику и бригады.