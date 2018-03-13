РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Дорогу на одной из улиц в деревне Александровка подмосковного Подольска расчистили от снега по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил очистки дорог от снега и наледи. В частности, он посетовал на плохую уборку автодороги на улице Леснополянская в деревне Александровка, напротив домов №№12,11,10 и 9. Он отметил, что данную дорогу не убирали ни разу в течение 2018 года.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу расчистки дорог от снега на улице Леснополянская в деревне Александровка было рассмотрено администрацией горокруга. По состоянию на 12 марта 2018 года дороги по вышеуказанному адресу были расчищены», – сказал замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.