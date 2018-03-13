РИАМО - 13 мар. Сбой в движении поездов произошел на Московском центральном кольце против часовой стрелки, сообщается в Telegram-канале МЦК.

«В настоящее время по техническим причинам движение «Ласточек» против часовой стрелки временно приостановлено. Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение», - говорится в сообщении.

Для устранения возможных интервальных разрывов на линию будут выпущены резервные составы. По часовой стрелке поезда курсируют в необходимом интервале.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавляется в сообщении.