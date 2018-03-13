РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 мар. Организацию в деревне Жилино подмосковных Люберец привлекут к административной ответственности за засыпку русла реки Жилинки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора совместно со специалистами межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку по обращению жителей Люберец, которые сообщили о засыпке грунтами русла реки Жилинки. Земельный участок, где засыпали реку, находится на Новорязанском шоссе и принадлежит одной из люберецких компаний. В администрации Люберец сообщили, что в результате сброса грунтов произошло подтопление деревни Жилино.

«В ходе осмотра факты подтвердились. Выяснилось, что грунты размещены на площади около 1 гектара. По имеющейся информации, они были завезены для планировки земельного участка с целью строительства торгово-складского комплекса. В действиях компании усматриваются признаки нарушений, предусмотренных четырьмя статьями КоАП РФ, в том числе нарушение правил обращения с отходами и загрязнение водоохранной зоны и водного объекта», – говорится в сообщении.

По словам министра ведомства Александра Когана, в ближайшие дни специалисты Минэкологии с помощью специализированной лаборатории исследуют образцы грунта. Материалы будут переданы в межрайонную природоохранную прокуратуру для определения мер административного воздействия.