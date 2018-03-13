РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Детскую площадку в Подольске расчистили от снега после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал «Добродел» жалобу на плохую уборку детских площадок в горокруге. Она сообщила, что коммунальщики не очистили от снега территорию детской площадки у дома №27Б на Юбилейной улице.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено сотрудниками администрации округа. По существу поставленного вопроса сообщаю, что замечания, обозначенные жительницей, были устранены», – сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.