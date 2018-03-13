РИАМО - 13 мар. Объем мобильного интернет-трафика в Москве может вырасти более чем в пять раз к 2025 году по сравнению с 2017 годом, сообщил во вторник аналитик столичного департамента информационных технологий Евгений Альминов.

«К 2025 году по сравнению с 2017 годом мы планируем увеличение объема мобильного трафика более чем в пять раз», - сказал Альминов во время мероприятия «Цифровой город Москва - итоги 2017 года и образ будущего».

Он отметил, что владельцы гаджетов с мобильным интернетом к 2025 году будут активно пользоваться услугами, которых или еще нет, или которые только начали зарождаться, например, «умный дом».

Ранее генеральный директор ГБУ «Информационный город» Алексей Чукарин сообщил, что в Москве находится более 80% штаб-квартир и центральных офисов российских и международных компаний в сфере высоких технологий, интернета, IT, связи и цифровых технологий.