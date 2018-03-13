РИАМО - 13 мар. В апреле 2019 года планируется завершить строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в подмосковном Клину, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017 – 2021 годы», утвержденной правительством Подмосковья, предусмотрена реализация объекта «Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Клин Московской области».

«В настоящее время проводится работа по разработке проекта планировки территории, срок утверждения – март 2018», — говорится в сообщении.

Проектно-сметная документация разработана, направлена в Мособлгосэкспертизу. Получение положительного заключения экспертизы запланировано до конца марта 2018.

В апреле 2018-го запланировано начало работ по подготовке территории, начало строительно-монтажных работ – июнь 2018 года, завершение – апрель 2019-го.

Сейчас на территории полигона твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» ведутся работы по дегазации. В настоящее время пробурено 20 скважин глубиной 20 метров, произведен запуск факельной установки термического обезвреживания, газоотвод производится из пяти скважин.